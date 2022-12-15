Посол России Васнецов вызван в МИД Молдавии из-за слов Захаровой о Санду

Российский посол в Кишинёве Андрей Васнецов получил приглашение посетить здание МИД Молдавии, где ему вручили ноту протеста.

В четверг посол России в Молдавии Андрей Васнецов был вызван в здание молдавского Министерства иностранных дел, где ему сообщили о недопустимости высказываний, порочащих честь главы страны Майи Санду. Также в МИД Молдавии Васнецову была вручена официальная нота протеста.

Накануне сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова публично сообщила, что молдавский президент Майя Санду могла обманывать о своей способности защитить национальные меньшинства в стране, делая подобные заявления в ходе своей избирательной кампании на пост главы государства.