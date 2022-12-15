Канье Уэст объявил о своей предстоящей встрече с Путиным в новом Telegram-канале
2022-12-15 02:48
Канье Уэст создал новый канал в Telegram и рассказал там, что планирует встретиться с Владимиром Путиным.
Первой заметкой рэпера была благодарность Иисусу за возвращение в США баскетболистки Бриттни Грайнер.
Вторым постом Уэст опубликовал некий документ, согласно которому 15 декабря должна состояться его встреча с российским президентом.
У рэпера пока отсутствует синяя галочка, которая подтверждает подлинность канала, зато количество подписчиков уже превысило 70 тысяч.
Опубликовано: Светлана Репина