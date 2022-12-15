Сейм Польши признал Россию «государством, поддерживающим терроризм»
2022-12-15 03:22
Сейм Польши принял резолюцию, согласно которой Россия признается «государством, поддерживающим терроризм».
Резолюцию поддержал 231 депутат. При этом 226 депутатов польского Сейма воздержались от голосования.
Согласно резолюции, Россия нарушает международное право и права человека, устав ООН, аннексирует территории других государств.
В документе также упоминаются враждебные экономические действия в энергетической сфере, геноциды, вооруженные нападения.
Опубликовано: Светлана Репина