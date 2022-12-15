Сейм Польши признал Россию «государством, поддерживающим терроризм»

Сейм Польши принял резолюцию, согласно которой Россия признается «государством, поддерживающим терроризм».

Резолюцию поддержал 231 депутат. При этом 226 депутатов польского Сейма воздержались от голосования.

Согласно резолюции, Россия нарушает международное право и права человека, устав ООН, аннексирует территории других государств.

В документе также упоминаются враждебные экономические действия в энергетической сфере, геноциды, вооруженные нападения.