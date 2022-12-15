Семенович объяснила, почему мужчины восхищаются большой грудью

Певица Анна Семенович объяснила, по какой причине большая часть сильной половины человечества млеет от большой груди у женщин.

Анна Семенович стала гостьей шоу Аллы Довлатовой.

Собеседницы подняли вопрос любви мужчин к женской груди, особенно, если она большая.

Обладательница 8-ого размера утверждает, что любовь к пышным формам родом из детства. У младенца особая любовь к маминой груди, из которой льется молочко, а мужчины на генном уровне не могут избавиться от влечения к этой части женского тела.

Семенович утверждает, что ученые провели исследование, согласно которым у мужчин, которые просто смотрят на большую грудь вырабатывается гормон счастья. Отсюда - минимум инсультов и инфарктов.