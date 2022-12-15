Германия выступает против строительства АЭС ​​в Польше, вспоминая Чернобыль и Фукусиму

Бранденбург и три других восточногерманских земли не хотят строительства первой атомной электростанции в Польше, говорится в заявлении, опубликованном во вторник Министерством защиты прав потребителей Бранденбурга.

Согласно текущим планам, первый ядерный реактор в Польше будет построен в Поморском воеводстве. Помимо Бранденбурга, земли Мекленбург-Передняя Померания, Саксония и Берлин также призывают Польшу остановить этот проект.

"На фоне разрушительных ядерных аварий в Чернобыле и Фукусиме следует отказаться от планов дальнейшего использования атомной энергии в интересах населения и окружающей среды всех стран Балтии", — говорится в сообщении.

Мекленбург-Передняя Померания направила в Варшаву возражения, о которых также сообщило министерство защиты прав потребителей земли Бранденбург, пишет портал газеты «ueddeutsche Zeitung.