Британский генерал подтвердил, что морские пехотинцы королевства участвовали в спецоперациях в Украине

Британские морские пехотинцы участвовали в тайных операциях на Украине, сообщил бывший командующий Королевской морской пехотой генерал Роберт Магоуэн официальному военному журналу Globe and Laurel.

Сообщается, что британские коммандос поддерживали "осторожные операции в чрезвычайно сложной обстановке", а их миссии были сопряжены с "высоким уровнем политического и военного риска".

Магован рассказал, как в начале этого года 350 членов 45-го полка морской пехоты были отправлены для вывоза дипломатов из британского посольства в Киеве, когда стало ясно, что российские войска готовятся к вторжению.

Затем в апреле коммандос вернулись в Киев, чтобы защитить посольство, поскольку Великобритания восстановила свое дипломатическое присутствие после того, как российские войска отказались от попытки захватить украинскую столицу.

"На обоих этапах коммандос поддерживали другие осторожные операции в крайне сложной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска", — написал Магован, который был командующим Королевской морской пехотой с июня 2016 года по январь 2018 года и снова с апреля 2021 года по 25 ноября этом году.

Британское министерство обороны ранее подтвердило присутствие спецназовцев, охраняющих сотрудников посольства, сообщает The Times. Предполагалось, что их было около 30, теперь военные впервые признали, что британские войска принимали участие в спецоперациях на территории Украины.

Магован также похвалил спецназовцев за помощь в обучении ВСУ.

The Times напоминает, что ранее в этом году выяснилось, что британский спецназ находился в Киеве, помогая обучать украинские войска. Военные инструкторы были впервые отправлены в Украину в 2014 году, но были отозваны в феврале этого года, чтобы избежать риска прямого столкновения с российскими войсками.

Однако украинские военные заявили, что после вторжения они прошли дополнительную подготовку у британских войск по использованию подаренных противотанковых ракетных установок NLAW.