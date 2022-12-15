Прошли обыски в штаб-квартире партии президента Франции Макрона

Французская жандармерия провела обыск в штаб-квартире партии Renaissance ("Возрождение") — главного политического формирования страны, основанного президентом Эммануэлем Макроном.

Действия предпринимались в связи с расследованием так называемого дела McKinsey, названного в честь американской консалтинговой фирмы, предположительно имевшей незаконные связи с Елисейским дворцом. Дело было раскрыто в марте во время президентской кампании.

Издания Le Parisien и BFM TV сообщили, что следователи обыскали штаб-квартиру партии в поисках архивных материалов, касающихся финансирования президентской кампании Эммануэля Макрона в 2017 году.

Офицеры также обыскали штаб-квартиру McKinsey. Обыски санкционировала финансовая прокуратура, которая ведет расследование.

Два расследования были начаты в октябре. Первый касается подозрений в нарушениях в финансировании предвыборной кампании Эммануэля Макрона. Партия тогдашнего кандидата в президенты Франции скрыла, что он пользовался якобы бесплатным экспертным советом McKinsey. Второе расследование должно определить ответил ли Елисейский дворец взаимностью, подписав с компанией многомиллионные контракты, в том числе во время пандемии коронавируса.

Президент Франции недавно заявил, что не боится расследования и что финансирование его предвыборной кампании официально утверждено. Елисейский дворец также заверил, что ограничил использование консалтинговых фирм.