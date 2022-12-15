Мороз отметит Новый год с родителями экс-супруга Богомолова

Актриса Дарья Мороз собирается отметить Новый год с родителями бывшего мужа, театрального режиссера Константина Богомолова, который сейчас состоит в браке с Ксенией Собчак.

Актриса Дарья Мороз рассказала, что не только отметит Новый год с семьей отца Юрия Мороза, но и с родителями экс-супруга Константина Богомолова.

Мороз рассказала об этом в Федору Бондарчуку рассказала.

В их семействе есть традиция, сначала отмечать Новый год с бабушкой и дедушкой общей дочери Богомолова и Мороз Ани со стороны отца, а после отправиться к родителю Дарьи, который живет со женой Викторией Исаковой и дочерью Варварой.

Артистка объясняет это тем, что ее дочь Аня "это все обожает".

Девочка пообщается и с отцом на новогодние праздники. Мороз отправит дочь к Богомолову кататься на лыжах, а сама уедет в деревню.