Винер назвала Утяшеву слабаком

Заслуженный тренер РФ по художественной гимнастике Ирина Винер нелестно высказалась в адрес своей ученицы Ляйсан Утяшевой.

Ирина Винер объяснила, что всегда говорит правду.

На нее держит обиду ее ученица, гимнастка Ляйсан Утяшева за высказывание тренера о ее избыточном весе после родов.

Винер заявила, что человек становится слабаком, когда привык быть лучшим, а тут его уличили в несовершенстве.

Утяшева заявила, что тренер резко высказалась о ее форме, что ее и обидело.