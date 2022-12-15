Винер назвала Утяшеву слабаком
2022-12-15 10:36
Заслуженный тренер РФ по художественной гимнастике Ирина Винер нелестно высказалась в адрес своей ученицы Ляйсан Утяшевой.
Ирина Винер объяснила, что всегда говорит правду.
На нее держит обиду ее ученица, гимнастка Ляйсан Утяшева за высказывание тренера о ее избыточном весе после родов.
Винер заявила, что человек становится слабаком, когда привык быть лучшим, а тут его уличили в несовершенстве.
Утяшева заявила, что тренер резко высказалась о ее форме, что ее и обидело.
Опубликовано: Наталья Гончарова