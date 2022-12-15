Тимати должен строителям 7 000 000 рублей

Далеко не бедный исполнитель Тимати не любит платить по счетам. 7 000 000 российских рублей рэпер задолжал строителям.

ООО "Ами-проект" подало судебный иск против Тимура Юнусова (Тимати) о взыскании суммы долга и неустойки.

Осенью 2019 года между сторонами был подписан договор строительного подряда. Заказчик работы оплатил лишь частично.

Сумма основного долга составляет 2 400 000 российских рублей, а неустойки набежало аж 4 400 000.

Строители выполняли демонтажно-монтажные, ремонтные и отделочные работы на объектах Юнусова, о чем сообщает пресс-служба Мещанского районного суда.