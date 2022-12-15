Бронислава Проскурина, являющаяся вдовой Светина, ушла из жизни в возрасте 81 года
2022-12-15 10:54
Вдова актера Михаила Светина Бронислава Проскурина скончалась на 82-м году жизни.
Актриса Бронислава Проскурина скончалась в возрасте 81 года. О причинах смерти артистки ничего неизвестно.
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Проскурина являлась вдовой Михаила Светина, с которым прожила 56 лет в браке до самой смерти актера в 2015 году.
Светин был похоронен на Серафимовском кладбище Питера, а где обретет покой его супруга пока не сообщается.
Опубликовано: Наталья Гончарова