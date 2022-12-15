Собчак заявила, что ей ничего неизвестно об иске против нее на 3 000 000 рублей
2022-12-15 11:05
Ксения Собчак утверждает, что ей ничего неизвестно о судебном иске против нее на 3 000 000 рублей, которые та не уплатила за установку камина в своем доме.
ИП Елена Лякишева подала иск против журналистки Ксении Собчак, требуя от знаменитости возместить долг в сумме 3 000 000 российских рублей.
По словам истца, блондинка не заплатила за установку каминного оборудования в нескольких комнатах своего дома.
Сама ведущая утверждает, что ни о каком иске ей неизвестно.
Опубликовано: Наталья Гончарова