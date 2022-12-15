Адвокат Алешин сообщил, что Успенская получает американскую пенсию в размере 100 000 в переводе на российские рубли

Певица Любовь Успенская - гражданка США и получает американскую пенсию, эквивалентную 100 000 российских рублей. Российский паспорт артистка только собирается получить.

Звездный адвокат Андрей Алешкин рассказал о том, что Любовь Успенская получает американскую пенсию в размере 100 000 российских рублей, являясь гражданской США.

Певица готовится получить российский паспорт, но социальные выплаты предпочитает американские, так никто не заплатит пенсионеру в РФ 100 000 рублей.

Алешкин предполагает, что в России Успенская могла находиться, имея на руках вид на жительство.