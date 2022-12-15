Нагиев пожаловался, что ему тяжело поддерживать себя в форме

Дмитрий Нагиев, которому уже 55 лет, рассказал, что для того, чтобы оставаться секс-символом, ему приходится много времени проводить в спортзале.

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев утверждает, что поддерживать форму - тяжелый труд.

С годами качаться в тренажерном зале становится все труднее.

Звезда экрана и сцены пожаловался, что любая съеденная им "вкусняшка" негативно сказывается на его фигуре. По этой причине он старается не употреблять в пищу вредные продукты.