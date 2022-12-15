Песков: Путин издал указ об ответе на поток цен на нефть

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков анонсировал публикацию нового указа Путина.

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подписал указ об ответе на ограничения Запада по ценам на российскую нефть.

По словам главы кремлевской пресс-службы, указ будет опубликован уже на этой неделе, пишет "Комсомольская правда".

"Указ Путина по ответным мерам на решение Запада по потолку цен на нефть будет опубликован на этой неделе", - заявил Песков.