Песков: Мы считаем истерией решение Варшавы о признании России спонсором терроризма
2022-12-15 12:37
Дмитрий Песков прокомментировал признание России Польшей спонсором терроризма.
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков высказался о том, что Варшава признала Россию спонсором терроризма.
По словам Пескова, решение сейма Польша признать РФ спонсором терроризма - это антироссийская истерия.
"Решение польского сейма признать РФ спонсором терроризма рассматриваем как антироссийскую истерию", -заявил он.
Опубликовано: Николай Скира