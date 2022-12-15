Песков: Мы считаем истерией решение Варшавы о признании России спонсором терроризма

APS
2022-12-15 12:37

Дмитрий Песков прокомментировал признание России Польшей спонсором терроризма.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков высказался о том, что Варшава признала Россию спонсором терроризма.

По словам Пескова, решение сейма Польша признать РФ спонсором терроризма - это антироссийская истерия.

"Решение польского сейма признать РФ спонсором терроризма рассматриваем как антироссийскую истерию", -заявил он.

Опубликовано: Николай Скира







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