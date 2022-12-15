Бузова и Маликов проболтались о возвращении шоу Вечерний Ургант в эфир
2022-12-15 12:57
Поющая ведущая Ольга Бузова показала кадры в студии программы "Вечерний Ургант", также здесь находился и певец Дмитрий Маликов.
Ольга Бузова намекнула на возвращении "Вечернего Урганта" на экраны.
В личном блоге соцсетей знаменитость разместила несколько видеороликов.
-
На кадрах Бузова предстала в обществе певца Дмитрия Маликова. Оба готовятся к выходу в эфир.
Звезды снимаются в декорациях, схожих с теми, что использовались в "Вечернем Урганте".
Интриги добавил и тот факт, что ни один из артистов не поделился названием передачи, в которой они принимают участие.
Опубликовано: Наталья Гончарова