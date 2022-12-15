Бузова и Маликов проболтались о возвращении шоу Вечерний Ургант в эфир

На кадрах Бузова предстала в обществе певца Дмитрия Маликова. Оба готовятся к выходу в эфир.

Звезды снимаются в декорациях, схожих с теми, что использовались в "Вечернем Урганте".

Интриги добавил и тот факт, что ни один из артистов не поделился названием передачи, в которой они принимают участие.