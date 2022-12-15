Бузова и Маликов проболтались о возвращении шоу Вечерний Ургант в эфир

APS
2022-12-15 12:57

Поющая ведущая Ольга Бузова показала кадры в студии программы "Вечерний Ургант", также здесь находился и певец Дмитрий Маликов.

Ольга Бузова намекнула на возвращении "Вечернего Урганта" на экраны.

В личном блоге соцсетей знаменитость разместила несколько видеороликов.

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    На кадрах Бузова предстала в обществе певца Дмитрия Маликова. Оба готовятся к выходу в эфир.

    Звезды снимаются в декорациях, схожих с теми, что использовались в "Вечернем Урганте".

    Интриги добавил и тот факт, что ни один из артистов не поделился названием передачи, в которой они принимают участие.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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