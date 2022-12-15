Ивлеева призналась, что ей приснился сценарий ее будущего фильма

APS
2022-12-15 13:09

Ведущая и новоиспеченная актриса Настя Ивлеева сообщила, что ей приснилось,что она написала гениальный сценарий к фильму.

Настя Ивлеева призналась своим поклонникам, что совсем недавно ей приснился необычный сон.

Сюжет сновидения заключался в том, что Настя написала гениальный сценарий к фильму, а у всех, кому она показывала свое творение, "отваливалась челюсть".

Ивлеева попыталась записать сценарий, который ей приснился, но, к сожалению, из этого ничего не вышло.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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