Ивлеева призналась, что ей приснился сценарий ее будущего фильма
2022-12-15 13:09
Ведущая и новоиспеченная актриса Настя Ивлеева сообщила, что ей приснилось,что она написала гениальный сценарий к фильму.
Настя Ивлеева призналась своим поклонникам, что совсем недавно ей приснился необычный сон.
Сюжет сновидения заключался в том, что Настя написала гениальный сценарий к фильму, а у всех, кому она показывала свое творение, "отваливалась челюсть".
Ивлеева попыталась записать сценарий, который ей приснился, но, к сожалению, из этого ничего не вышло.
Опубликовано: Наталья Гончарова