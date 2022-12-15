Asti заявила, что гордится тем, что приняла участие в картине «СамоИрония судьбы!»

Исполнительница Анна Asti горда тем фактом, что ее пригласили и она приняла участие в картине «СамоИрония судьбы!»

Исполнительница Анна Asti примерила на себя образ жены Шурика Зины в музыкальной комедии "СамоИрония судьбы!", исполнив композицию "Звенит январская вьюга".

Певица утверждает, что если фильм переснимается, то ей это не нравится, но в случае с новогодним шоу, каким и является "СамоИрония судьбы!", совсем другое дело.

Примечательно, что картина-пародия еще не вышла в эфир, но споров вокруг нее миллион.