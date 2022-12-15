Польша заблокирована план ЕС о выделении Украине 18 миллиардов евро

Из-за решения Польши Евросоюз пока не может согласовать финансовую помощь для Украины

Польша отказалась согласовывать план Евросоюза об оказании финансовой помощи Украине на 2023 год, сообщает издание Politico.

Из материала следует, что Европейский Союз планировал выделить Украине помощь в размере 18 миллиардов евро, но Варшава заблокировала проект.

"Сильное разочарование, так как Польша ставит под угрозу экономическую помощь Украине, блокируя решение ЕС", - сообщил один из дипломатов Евросоюза.

Ранее план помощи Украине блокировала Венгрия, так как страна не желает "строить будущее Европы на долгах".