Милохин продемонстрировал маникюр в украинском стиле

Вдова Баталова Леонтенко рассказала, что в завещании покойного актера ничего не было оставлено его дочери Наде

Алексей Баталов обделил в завещании свою дочь Надежду от первого брака. Он ничего ей не оставил. Почему так случилось?

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