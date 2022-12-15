Милохин продемонстрировал маникюр в украинском стиле
2022-12-15 14:11
Блогер Даня Милохин выложил в сети кадры, где делает маникюр в цветовой гамме флага Украины.
Тиктокер Даня Милохин выложил снимок нового маникюра в соцсети. Звезда интернета красит в цветами флага Украины.
На фотографии девушка уже накрасила знаменитости три ногтя желтым лаком. Далее мизинец ему покрывают синим цветом.
Комментировать свой поступок Милохин не стал.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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