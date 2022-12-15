Цыганова прокомментировала высказывание Собчак по поводу ее патриотической песни
Певица Вика Цыганова отреагировала на комментарии Ксении Собчак о ее патриотической композиции.
Вика Цыганова отреагировала на комментарии Ксении Собчак по поводу ее патриотического трека в эфире Ютуб-шоу Алены Жигаловой "Алена, блин!".
Цыганова спела композицию на сцене Кремля, а Собчак поиздевалась над выступлением певицы.
Артистка утверждает, что зла на Ксению не держит, так как та выделила ее из общей массы коллег.
Виктория отметила, что после выхода песни, она мгновенно разлетелась на площадке, но вскоре трек удалили с Ютуба.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Наталья
Снигирь пришла на премьеру картины «Чук и Гек. Большое приключение» без Цыганова, отказавшись общаться с журналистами
Актриса Юлия Снигирь посетила премьеру фильма "Чук и Гек. Большое приключение" без Евгения Цыганова. Кроме того, звезда экрана наотрез отказалась отвечать на вопросы представителей СМИ.Подробнее...
-