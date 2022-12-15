Самый редкий цветок в мире достигает метра в диаметре и веса 10 килограммов
Его можно встретить в лесах Борнео и Суматры и узнать по характерному трупному запаху.
Он носит диковинное название - Раффлезия Арнольда.
Местное население называет его по-разному: трупной лилией, падальщиком, мертвым лотосом.
Такие названия ему дали неспроста - гигантский цветок имет характерный резкий запах гнилого мяса.
Но Раффлезия Арнольда неприятно пахнет неслучайно. Своим запахом она привлекает специфических насекомых - жуков и мух, которые ее опыляют.
Вот так в редком цветке соединились две несовместимые вещи - притягательная красота и отвратительный аромат.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Наталья
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