Самый редкий цветок в мире достигает метра в диаметре и веса 10 килограммов

Его можно встретить в лесах Борнео и Суматры и узнать по характерному трупному запаху.

Он носит диковинное название - Раффлезия Арнольда.

Местное население называет его по-разному: трупной лилией, падальщиком, мертвым лотосом.

Такие названия ему дали неспроста - гигантский цветок имет характерный резкий запах гнилого мяса.

Но Раффлезия Арнольда неприятно пахнет неслучайно. Своим запахом она привлекает специфических насекомых - жуков и мух, которые ее опыляют.

Вот так в редком цветке соединились две несовместимые вещи - притягательная красота и отвратительный аромат.