Вдова Баталова Леонтенко рассказала, что в завещании покойного актера ничего не было оставлено его дочери Наде
Алексей Баталов обделил в завещании свою дочь Надежду от первого брака. Он ничего ей не оставил. Почему так случилось?
Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко, будучи гостьей одного из ток-шоу на федеральном канале, рассказала о завещании покойного супруга Алексея Баталова и о его отношениях с дочерью от первого брака.
Его первая дочь Надежда родилась в браке с Ириной Ротовой в 1955 году, а в 1963 он женился на Леонтенко, а через 5 пять лет родилась вторая дочь - Мария с ДЦП.
Гитана Аркадьевна утверждает, что в завещании мужа ничего не было отписано Наде. Правообладателем Баталов сделал жену, которая поделилась с дочкой Машей.
Надежда заявила семье отца, что тоже желает быть правообладателем, на что те согласились. Пожилая вдова Баталова думает вовсе отказаться от своей доли, разделив все между дочерями знаменитого актера.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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