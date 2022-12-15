Вдова Баталова Леонтенко рассказала, что в завещании покойного актера ничего не было оставлено его дочери Наде

Алексей Баталов обделил в завещании свою дочь Надежду от первого брака. Он ничего ей не оставил. Почему так случилось?

Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко, будучи гостьей одного из ток-шоу на федеральном канале, рассказала о завещании покойного супруга Алексея Баталова и о его отношениях с дочерью от первого брака.

Его первая дочь Надежда родилась в браке с Ириной Ротовой в 1955 году, а в 1963 он женился на Леонтенко, а через 5 пять лет родилась вторая дочь - Мария с ДЦП.

Гитана Аркадьевна утверждает, что в завещании мужа ничего не было отписано Наде. Правообладателем Баталов сделал жену, которая поделилась с дочкой Машей.

Надежда заявила семье отца, что тоже желает быть правообладателем, на что те согласились. Пожилая вдова Баталова думает вовсе отказаться от своей доли, разделив все между дочерями знаменитого актера.