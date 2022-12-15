Снигирь пришла на премьеру картины «Чук и Гек. Большое приключение» без Цыганова, отказавшись общаться с журналистами

APS
2022-12-15 15:38

Актриса Юлия Снигирь посетила премьеру фильма "Чук и Гек. Большое приключение" без Евгения Цыганова. Кроме того, звезда экрана наотрез отказалась отвечать на вопросы представителей СМИ.

Актриса Юлия Снигирь прибыла на премьеру картины "Чук и Гек. Большое приключение" в полном одиночестве. Евгений Цыганов не сопровождал супругу.

Артистка была грустной и отказалась от общения с журналистами.

Примечательно, что для посещения кинотеатра знаменитость выбрала мрачный стиль - черную толстовку и кожаные брюки.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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