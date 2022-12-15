Лещенко высказался по поводу информации о его внебрачной дочери
2022-12-15 15:57
Лев Лещенко заявил, что впервые слышит о наличии у него внебрачной дочери. Сплетни о себе музыкант никогда всерьез не воспринимает.
Певец Лев Лещенко сообщил, что о наличии у него внебрачной дочери слышит впервые.
Сплетни о любовницах, наследниках у Льва Валерьяновича - для него не в новинку. Придумать можно все, что угодно!
Артист старается не читать желтую прессу, но когда недостоверная информация о его персоне все же доходит до ушей звезды сцены, он не воспринимает ее всерьез.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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