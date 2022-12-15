Лещенко высказался по поводу информации о его внебрачной дочери

Лев Лещенко заявил, что впервые слышит о наличии у него внебрачной дочери. Сплетни о себе музыкант никогда всерьез не воспринимает.

Певец Лев Лещенко сообщил, что о наличии у него внебрачной дочери слышит впервые.

Сплетни о любовницах, наследниках у Льва Валерьяновича - для него не в новинку. Придумать можно все, что угодно!

Артист старается не читать желтую прессу, но когда недостоверная информация о его персоне все же доходит до ушей звезды сцены, он не воспринимает ее всерьез.