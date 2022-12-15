В Беларуси принят закон о лишении гражданства за экстремизм

Белорусские депутаты приняли закон, позволяющий лишать гражданства за экстремизм.

Как сообщает российское информационное агентство РИА Новости, в Республике Беларусь принят закон о лишении гражданства за экстремизм.

Причем, отмечается в сообщении тг-канала РИА, это касается и тех, кто после протестов 2020 года сбежал за границу.

"Белорусские депутаты приняли законопроект, позволяющий лишать гражданства осужденных за экстремизм, которые скрываются за рубежом", - пишет РИА.