Понизова, потерявшая 20-летнего сына Никиту в страшном ДТП, не выходит на сцену и ни с кем не общается

Талантливая актриса Ольга Понизова, потеряв единственного сына в ДТП, перестала сниматься, играть в театре, не общается ни с кем даже по телефону.

Страшная трагедия произошла в семье звезды "Бандитского Петербурга" и "Двух судеб" Ольги Понизовой. Ее 20-летний сын Никита разбился в ДТП в 2015 году.

За рулем сидел его пьяный приятель Александр, который остался жив.

Суд приговорил парня к 3, 3 годам лишения свободы.

С тех пор безутешная мать исчезла отовсюду. Знаменитость не играет в кино и театре, не общается с коллегами даже по телефону.

Есть информация, что актриса ушла в монастырь.