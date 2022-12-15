Путин предложил выдавать ипотеку под 2% в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Президент России Владимир Путин предложил выдавать ипотеку по льготной ставке в 2% годовых в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

15 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с правительством предложил выдавать ипотечные займы на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 2% годовых для жителей четырёх новых субъектов страны.

Путин также поручил участникам заседания подготовить программу социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до конца первого квартала 2023 года.