Генштаб ВСУ исключил возможность временного прекращения огня на Новый год

Замглавы Генштаба ВСУ Алексей Громов исключил возможность временного прекращения огня на Новый год.

В четверг, 15 декабря 2022 года, заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов в ходе брифинга заявил, что не считает возможным временное прекращение огня на Новый год.

Громов заявил, что «полное прекращение огня будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на земле», исключив новогоднее перемирие для предотвращения гибели мирных жителей республик Донбасса и других территорий, которые подвергаются постоянным атакам со стороны ВСУ.