Отец Децла открыл причину смерти своего сына

В феврале 2019 года 35-летний исполнитель Децл ушел из жизни. Отец певца объяснил, почему так произошло.

Алексей Толмацкий - отец покойного исполнителя Децла (Кирилла) впервые после долгого молчания пролил свет на гибель своего 35-летнего сына.

В феврале 2019 года артисту стало плохо на концерте, в результате чего он скончался.

Причиной смерти знаменитости стал порок сердца.

Всю информацию по поводу инсценировки сыном своей кончины родитель покойного отрицает.