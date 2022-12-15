Отец Децла открыл причину смерти своего сына
2022-12-15 17:22
В феврале 2019 года 35-летний исполнитель Децл ушел из жизни. Отец певца объяснил, почему так произошло.
Алексей Толмацкий - отец покойного исполнителя Децла (Кирилла) впервые после долгого молчания пролил свет на гибель своего 35-летнего сына.
В феврале 2019 года артисту стало плохо на концерте, в результате чего он скончался.
Причиной смерти знаменитости стал порок сердца.
Всю информацию по поводу инсценировки сыном своей кончины родитель покойного отрицает.
Опубликовано: Наталья Гончарова