Слепаков, иммигрировавший в Израиль, оставил 19 000 000 рублей долгов по налогам в России
2022-12-15 17:36
Юморист Семен Слепаков задолжал в казну российского государства 19 000 000 российских рублей по налогам.
Юморист Семен Слепаков уехал на ПМЖ в Израиль с родителями и бабушкой.
Гонорары комика в РФ "зашкаливали". Годовой доход артиста составлял 2 400 000 долларов.
Несмотря на достаток, Слепаков должен 19 000 000 российских рублей, которые накопились из-за неуплаты налогов.
Опубликовано: Наталья Гончарова