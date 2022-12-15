Слепаков, иммигрировавший в Израиль, оставил 19 000 000 рублей долгов по налогам в России

APS
2022-12-15 17:36

Юморист Семен Слепаков задолжал в казну российского государства 19 000 000 российских рублей по налогам.

Юморист Семен Слепаков уехал на ПМЖ в Израиль с родителями и бабушкой.

Гонорары комика в РФ "зашкаливали". Годовой доход артиста составлял 2 400 000 долларов.

Несмотря на достаток, Слепаков должен 19 000 000 российских рублей, которые накопились из-за неуплаты налогов. 

Опубликовано: Наталья Гончарова







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