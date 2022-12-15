Котел, трубы, радиаторы и приборы регуляции схема для автономного отопления как на ладони

Трубы и котел являются основными элементами отопительного контура, когда речь идет об автономном отоплении газом.

Установка автономного газового отопления в частном доме предполагает наличие проводной и контрольной отопительной системы. Ее сердцем является котел, где происходит нагрев воды (в проекте рассчитывается его мощность и выбор в пользу настенной или напольной модели при наличии отдельной котельной).

К котлу необходимо подвести газовые и трубы, по которым будет циркулировать теплоноситель, доставляя тепло в радиаторы. На трубу теплоносителя монтируется фильтр и циркуляционный насос (если речь идет о системе с принудительной циркуляцией).

И не стоит забывать о расширительном баке, который можно установить на расстоянии не меньшем, чем два метра от центральной части котла. Само собой разумеющейся является установка запорной арматуры и датчиков контроля температуры и давления.