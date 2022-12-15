Куркова посвятила недавно погибшему Пускепалису трогательный и немного пугающий пост

Актриса Равшана Куркова посвятила своему коллеге Сергею Пускепалису, погибшему в ДТП, трогательный и вместе с тем немного жуткий.

42-летняя Равшана Куркова посвятила публикацию своему покойному коллеге Сергею Пускепалису; "Обожаю, Сережа, ты навсегда в моем сердце и никогда не будешь в прошедшем времени"

К своему посланию знаменитость прикрепила совместное фото с актером.

Пускепалис разбился в смертельном ДТП 20 сентября, когда вез гуманитарную помощь в Донбасс.