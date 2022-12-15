Куркова посвятила недавно погибшему Пускепалису трогательный и немного пугающий пост
2022-12-15 17:52
Актриса Равшана Куркова посвятила своему коллеге Сергею Пускепалису, погибшему в ДТП, трогательный и вместе с тем немного жуткий.
42-летняя Равшана Куркова посвятила публикацию своему покойному коллеге Сергею Пускепалису; "Обожаю, Сережа, ты навсегда в моем сердце и никогда не будешь в прошедшем времени"
К своему посланию знаменитость прикрепила совместное фото с актером.
Пускепалис разбился в смертельном ДТП 20 сентября, когда вез гуманитарную помощь в Донбасс.
Опубликовано: Наталья Гончарова