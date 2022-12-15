Зверев объяснил преображение Пугачевой в Израиле

По мнению стилиста Сергея Зверева, Алла Пугачева заметно похорошела в Израиле благодаря климату и помощи врачей.

Стилист Сергей Зверев уверен, что переезд Аллы Пугачевой в Израиль пошел ей на пользу.

Зверев отмечает то, что его бывшая муза похорошела, поправила здоровье и находится в приподнятом настроении.

Стилист убежден, что помог климат и тот факт, что она подлечилась под неусыпным контролем медиков.