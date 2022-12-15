Виктория Бекхем появилась на вечеринке в честь бренда «VICTORIA BECKHAM BEAUTY» в компании своих детей Ромео, Круза и Харпер

Мать четверых детей Виктория Бекхем появилась на вечеринке в честь своего бренда "VICTORIA BECKHAM BEAUTY" в компании дочери Харпер, сыновей Ромео и Круза.

Мать четверых детей Виктория Бекхем пришла на на вечеринку в честь своего бренда "VICTORIA BECKHAM BEAUTY" в компании своих наследников: 11-летнй дочери Харпер, сыновей Ромео и Круза, которым 20 и 17 лет соответственно.

Не хватало только старшего наследника знаменитости Бруклина, с женой которого Виктория не контачит.

Выглядела при этом многодетная мать великолепно.