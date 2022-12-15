США ввели санкции против главы «Норникеля» Владимира Потанина

Минюст США сообщил об очередном расширении антироссийского санкционного списка, куда попал глава «Норникеля» Владимир Потанин.

15 декабря Министерство юстиции США на официальном веб-сайте опубликовало обновлённый список антироссийских санкционных ограничений, в который попали глава «Норильского никеля» Владимир Потанин и члены его семьи, а также первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов и несколько губернаторов.

Помимо прочего, Соединённые Штаты ввели санкции против коммерческого банка c государственным участием «ВТБ» и связанных с ним компаний, и «Росбанка».