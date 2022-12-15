ЕС утвердил расширение Европейского фонда мира на €2 млрд для поставок оружия Украине

Лидеры ЕС утвердили расширение Европейского фонда мира, поставляющего оружие киевскому режиму, на €2 миллиарда.

15 декабря пресс-служба Совета Европейского союза в официальном аккаунте Twitter сообщила о том, что лидеры стран-участниц ЕС «приветствовали соглашение» расширить Европейский фонд мира.

Отмечается, что в 2023 году в специальный военный бюджет для финансирования поставок оружия Украине будут добавлены два миллиарда евро за счёт взносов стран-участниц Евросоюза.