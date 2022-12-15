Финальный матч чемпионата мира по футболу доверено судить поляку Марциняку

Польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком обслужит воскресный финал чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором Аргентина сыграет с Францией.

Марциняк станет первым поляком, который будет судить самое важное футбольное событие в мире. Решение было принято в четверг комиссией ФИФА во главе с Пьерлуиджи Коллиной.

Судьями на линии будут Томаш Листкевич и Павел Сокольницки, четвертый арбитр - Томаш Квятковски.

41-летний Марциняк, уже работавший во время ЧМ-2018 в России (два матча в качестве главного арбитра), пока провел два матча на ЧМ=2022: Франция с Данией (2:1) на групповом этапе и Аргентина с Австралией (2:1) в 1/8 финала.