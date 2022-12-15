Идеальный микроклимат в квартире с помощью комнатных растений

Словом «самоизоляция» сейчас никого не удивишь, его отлично знают даже маленькие дети.

Идеальный домашний микроклимат:

Комнатные растения традиционно хорошо справляются с очищением воздуха в квартире и насыщением его кислородом. Этот факт в новой реальности карантинных мер просто бесценен! Растения также способны поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха. Но это далеко не все полезные растительные «лайфхаки», которыми могут нам помочь наши зеленые друзья.

Пребывание дома или в квартире сразу всех членов семьи сопряжено со многими особенностями: на полную работают все гаджеты для учебы и работы, телевизор и прочая бытовая техника. Циркуляция воздуха в квартире и его состав значительно меняются в таком режиме жизни, но наши глаза этого не видят. Между тем, в квартире в какой-то момент появляется опасная для здоровья плесень, которая никак не способствует укреплению иммунитета.

На помощь приходят растения с их «супер-способностями»! Например, фикусы. Чем они так примечательны? Фикус Бенджамина и фикус Эластика по своему «поведению» настоящие скромняги, они совершенно неприхотливы в уходе и достаточно выносливы. А самое важное, что помимо эстетической нотки, радующей глаз, они способны фильтровать из воздуха опасные для здоровья формальдегиды!

Еще один зеленый «волшебник» – комнатный папоротник или нефролепис. Он способен поглощать электромагнитные волны компьютера и телевизора, тем самым очищая пространство. Именно этим объясняется тот факт, что рядом с таким папоротником самочувствие становится более бодрым, сознание проясняется, и человек ощущает прилив энергии. Берите на заметку!

Один из лучших в борьбе со спорами плесени в квартире – это цветок спатифиллум или «женское счастье». Плесень в сообществе этого растения чувствует себя плохо и исчезает, а спатифиллум мягко регулирует влажность домашней атмосферы, забирая излишнюю влагу. Ну и помимо этого существует приятное поверье, что растение приносит в дом счастье и любовь, а это, конечно же, добавляет ему популярности среди женской аудитории.

Следующий зеленый «супер-герой» в нашем списке – это сансевиерия. Вот уж поистине великолепное растение! Оно способно производить невероятно большое количество кислорода и фильтровать воздух от опасных веществ, которые выделяют всевозможные синтетические материалы, окружающие нас.

При этом растение в уходе – настоящий аскет, оно не требует частого полива, особых условий содержания и какого-то специального расположения, поэтому отлично чувствует себя в любом уголке дома или квартиры. Цветку также приписывают способность поглощать отрицательную энергию и мысли.

Растения в детской: особое внимание!

Отдельно стоит сказать о растениях у детей в комнате. Цветы здесь – это не только что-то новое для ребенка, что представляет интерес для познания и изучения, но еще и большая ответственность, поскольку они могут иметь прямое влияние на детское здоровье. Маленькие дети запросто могу оторвать лист и радостно его сжевать, но какие могут быть последствия? С некоторыми растения этого категорически нельзя делать!

К опасным и ядовитым растениям, которым противопоказано появляться в детской комнате, относятся:

Пасленовые имеют крайне ядовитые плоды.

У диффенбахии – жгучий сок.

Алоказия крупнокорневая в своем соке содержит токсичные опасные вещества.

Олеандр отличается тем, что все его части очень ядовиты, даже запах цветка способен вызвать обморочное состояние.

Молочай или синадениум – имеет токсичный сок, который сильно раздражает кожу, вызывает отек, а при попадании в глаза может провоцировать слепоту.

Растения из списка выше нельзя держать дома!

Верно подобранные декоративные цветы способны оказывать благотворное влияние на общую домашнюю атмосферу, они помогают:

выровнять психическое и эмоциональное состояние;

понижают уровень шума;

фильтруют из воздуха токсины, газы, пыль, тяжелые металлы;

подавляют рост плесени, бактерий и грибков;

обогащают воздух кислородом.

Научно доказано, что число опасных патогенных организмов в квартирах и домах с правильно выбранными растениями снижается более, чем на 50%.

Опасность: аллергия!

Непродуманный подбор растений в закрытое помещение может быть опасен еще и с точки зрения аллергенности. Некоторые растения способны ее провоцировать даже у тех людей, которые никогда не страдали аллергией. Чтобы не устроить своими же руками себе подобную «ловушку», лучше ознакомиться со списком потенциально аллергенных растений заранее:

Ромашка. Декоративное растение очень красиво, имеет лечебные свойства, но пыльца ромашки – сильный аллерген, который вызывает проблемы с дыханием и кожные реакции.

Хризантема. Карликовая хризантема также таит опасность в своей пыльце: оставаясь в непроветриваемых помещениях, она способна вызывать сильные аллергические проявления у маленьких детей и пожилых людей.

Пальмы. Разновидность комнатных пальм популярна среди цветоводов, однако не все знают, что пыльца, которая созревает на «мужских» особях растения (для них характерны шишечки с пыльцой) – агрессивный аллерген, который вызывает зуд, отеки, слезотечение.

Фиалка африканская. Все помнят, что листья фиалки покрыты большим количеством ворсинок, что делает их пушистыми и приятными на ощупь. Именно в этом и заключается опасность! Листья за счет ворсинок накапливают большое количество пыли, грязи, микроорганизмов.

Абутилон. Это растение еще называют «домашним кленом» за схожую форму листьев, однако на этом все сходство заканчивается. В летний период растение выпускает красивые красные цветы, похожие на колокольчики, с которых обильно сыплется пыльца. Вот она-то и способна вызвать сильную аллергию, причем не только у людей, но и у животных!