Цветы, которые нельзя держать дома и как они могут навредить

Трудно найти квартиру или частный дом, в которых на окнах нет зелени в горшках. Комнатные растения являются украшением жилища, освежают помещение.

Опасные для детей и животных:

Ботаники давно доказали, что существуют представители флоры, которые не стоит выращивать дома, если в семье есть маленькие дети или четвероногие питомцы. Дело в содержании в разных частях растений ядовитых веществ, способных вызвать аллергию, отравление.

Комнатные цветы на подоконнике

В мире комнатной флоры опасными для человека и животных, к счастью, называют только 2% цветов.

К опасным домашним цветам относятся:

Диффенбахия. Опасность красивого внешне растения в соке, выступающем на срезе листа. Эта жидкость обжигает кожу, при попадании в желудок вызывает отравление организма.

Олеандр. Опасным для ребёнка и животных является сок, способный вызвать слепоту, а от аромата может заболеть голова.

Все виды молочаев. Выделяющийся млечный сок может обжечь чувствительную кожу, способен вызвать серьезное отравление.

Кротон. Привлекают цветоводов яркие пёстрые листья. Но красота кротона обманчива: сок вызывает ожоги кожи, а в случае попадания внутрь даже через небольшую ранку может привести к серьёзным проблемам желудочно-кишечного тракта.

Опасные для детей и животных растения:

Все разновидности азалий. Эти красивые комнатные цветы требуют особо аккуратного подхода в квартире. Даже один съеденный листок приводит к коликам в кишечнике и судорогам.

Плющ. После цветения среди ярко-зелёных листьев созревают ягоды, привлекающие детей. И ягоды, и листья очень ядовитые, поедание этих частей растения может стать причиной смерти.

Монстера. Хотя это домашнее растение не настолько вредно, его все равно не советуют выращивать в квартире из-за ядовитого сока.

Примула. Красивые бутоны разных оттенков и бархатистые листья с ворсинками очень нравятся цветоводам, но содержат вещества, способные вызвать тошноту и головокружение, могут обжечь кожу и стать причиной аллергической реакции.

Стеллера карликовая. Растение лекарственное, но всё равно его нельзя держать в доме. Если сырые листья попадут внутрь, то может возникнуть отек гортани, иногда пропадает голос.

Паслён. Яркие оранжевые ягоды очень нравятся детям и домашним питомцам. Но иметь в квартире таких представителей флоры нельзя, так как плоды ядовитые.

Тюльпан Геснера. Красота большого бутона обманчива. Если растение долгое время растёт в квартире, то может начаться выпадение волос у его хозяев.

Трихоцереус. Красивый кактусовидный цветок привлекает ароматными бутонами белого цвета. Но запах способен парализовать нервную систему, вызвать галлюцинации.

Так что перед походом в цветочный магазин нужно выяснить, какие комнатные растения лучше не выращивать в доме.

Если растение из этого списка уже поселилось в квартире, то горшок необходимо поставить в недоступное для детей и животных место, а после работы с подобными экземплярами

тщательно мыть руки.

Растения-«вампиры»

По мнению некоторых любителей комнатных цветов, некоторые растения нельзя держать в квартире, так как они являются «вампирами», создающими в жилых помещениях отрицательную энергию.

Плохими для энергетики помещения считают таких представителей флоры:

Кактус. Не видать любви и семьи незамужней девушке, если у неё в комнате стоит такое растение.

Тёщин язык. Чаще всего от этого представителя флоры страдает женская половина семейства. Особенно вредно ставить растение в спальне. Если сансевиерия уж очень нравится, можно выращивать её на балконе или лоджии.

Растения-вампиры

Вьющиеся растения. Лиановидные растения, по мнению знатоков, оплетают жильцов квартиры, вытягивают из них энергию. Если на окне стоит вьющийся цветок, то счастья в семье не будет.

Пальма. В семье не прекратятся распри, пока цветок стоит на подоконнике.

Хотя по поводу этих растений мнения могут быть разными, всё же стоит обезопасить себя от цветов-«вампиров».

Вызывающие аллергию:

Если среди домочадцев есть люди, склонные к аллергии, то выбирать комнатные цветы нужно осторожно. Купив растение, нужно понаблюдать, не приносит ли его соседство неприятных ощущений.

Аллергия у ребёнка на комнатное растение:

Можно узнать у врача, каких зелёных питомцев опасно разводить при астме или других заболеваниях дыхательной системы.

Вот некоторые названия и фото комнатных растений, вызывающих аллергию:

все виды пеларгоний и папоротников;

цикламен и аглаонема;

азалия и диффенбахия;

филодендрон и кротон;

олеандр и фикус.

Цветы-аллергены

Этих цветов не должно быть в доме, чтобы не обострять приступы аллергии у домочадцев.