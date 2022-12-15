Растения, которые поглощают и излучают энергию

Абсолютно все живые организмы на планете имеют собственное биополе, способны как излучать, так и поглощать энергию.

Растения-вампиры в доме:

Способность поглощать энергию в большом количестве может использоваться на благо. Растения с данным качеством эффективно очищают пространство, в сочетании с «донорами» хорошо гармонизируют атмосферу. Вампирами принято считать практически все вьюны и лианы. Из-за способности забирать негатив и чужеродную энергию их часто размещают в коридорах, на входе или во дворе. Для растений устанавливают каркасы либо просто размещают их на высоте.

Туя:

Не самое распространенное комнатное растение, но все же иногда его охотно используют для декора больших помещений или садовых участков. Туя имеет мощную поглощающую энергетику, поэтому ее не рекомендуют ставить в малогабаритных квартирах. Рядом с ней человек может чувствовать себя разбитым. Исключением являются дома с большимйого количеством техники.

Циперус:

Еще в древности болотная пальма считалась мощным оберегом. Циперус помогал защититься от нежелательного влияния, не давал принимать необдуманные решения. Для быстрого очищения пространства от негатива пальму рекомендовали ставить рядом с водоемом или фонтаном.

Папоротник:

Один из самых древних растений на планете, классический вампир, активно поглощает энергию извне – если нет солнечной, то использует альтернативную. За счет данного качества папоротники рекомендуют располагать в общественных местах либо в помещениях с большим количеством техники. Растения хорошо очищают пространство в офисе, прихожей, гостиной.

Аспарагус:

Этот вампир является другом и помощником для тех, кто склонен к меланхолии, нерешителен и слаб по натуре. Растение нейтрализует негативные мысли и настраивает на позитивный лад. Поэтому его рекомендуется заводить людям, которые хотят добиться успеха. Уместно будет ставить аспарагус в кабинетах, офисах, творческих мастерских, спортивных залах.

Хлорофитум:

Растение рекомендуется ставить в прихожих, холлах, кабинетах, гостиных, на лестничных пролетах. Цветок эффективно нейтрализует негативные эмоции, устраняет усталость, раздражение, эффективно очищает воздух. Особенно хорошо справляется с этими задачами хлорофитум пестролистный.

Сансевиерия:

Щучий хвост считают вампиром из-за способности поглощать электромагнитные излучения, поэтому полезно ставить его возле компьютера. По отношению к человеку растение нейтрально. Но не стоит его размещать рядом с рабочим столом, иначе в этом месте будут концентрироваться поля сильного излучения, что может отвлекать от дел. Лучше ставить щучий хвост где-то вдалеке, но в поле зрения, чтобы при взгляде на него можно было снять напряжение.

Монстера:

Совсем не зря растение имеет название созвучное с «монстром». Оно активно съедает положительную и отрицательную энергетику людей. Замечено, что в квартирах и домах монстера плохо развивается, а в общественных местах чувствует себя прекрасно. Это объясняется тем, что растение нуждается в мощной энергетической подпитке, которую как раз и получает в помещениях с большим количеством людей.

Шефлера:

Отличный вариант растения-вампира для дома, потому как не нуждается в постоянной подпитке энергией. Шефлера накапливает ее в большом количестве и хранит для «тяжелых времен». В благоприятных условиях цветок может распространять излишки энергии на окружающих людей. Рядом с шефлерой появляется множество новых идей, приходят силы для их воплощения. Цветок помогает лучше концентрироваться на основных задачах и не отвлекаться на второстепенные.

Сциндапсус:

Эту лиану еще называют эпипремнумом или «чертовым плющом», потому как растение активно поглощает негативные эмоции. Чем ярче темперамент владельца цветка, тем более пышным он будет. На пассивных, склонных к лени людей сциндапсус воздействует особым образом. Растение побуждает их на активные действия, помогает генерировать новые идеи, развивает красноречие.