МО РФ: российские мотострелки ликвидировали группу диверсантов ВСУ на берегу Днепра

В Минобороны РФ сообщили, что российские мотострелки ликвидировали группу украинских диверсантов на берегу реки Днепр.

15 декабря пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что служащие российских мотострелковых войск успешно держат оборону левого берега реки Днепр, куда периодически пытаются пробраться украинские диверсанты.

В ведомстве рассказали о том, как российские мотострелки оперативно выявили и ликвидировали из 120-мм миномёта, АГС-30 и ручного пулемёта «Печенег» скопление диверсантов Вооружённых сил Украины на правобережье Днепра.