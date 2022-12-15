AFP: Боснии и Герцеговине предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС

Страны Евросоюза предоставили Боснии и Герцеговине статус государства-кандидата на вступление в ЕС.

15 декабря французское информационное агентство Agence France-Presse, ссылаясь на евродипломатов, сообщило о том, что расположенное на Балканском полуострове государство Босния и Герцеговина получило статус кандидата на вступление в Европейский союз.

Отмечается, что данное решение было принято лидерами Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС является «очень важным импульсом для БиГ, чтобы продолжать движение по пути реформ».