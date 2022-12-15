Зеленский: возврат территорий Украины до границ 24 февраля не будет финалом СВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возврат бывших украинских территорий до границ 24 февраля этого года не будет финалом СВО.

15 декабря действующий президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Economist заявил о том, что возвращение республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей под контроль киевского режима «не будет финалом» спецоперации.

Зеленский утверждает, что завершение боевых действий в данном случае невозможно, «потому что никто не понимает, что такое гарантии безопасности» для Украины.