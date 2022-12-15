Премьер-министр Венгрии Орбан призвал «осушить коррупционное болото» в ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал «осушить коррупционное болото» в ЕС после задержания экс-главы Европарламента Евы Кайли.

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пресс-релизе заявил о том, что «в Брюсселе полно коррупционных дел» и правоохранители вынуждены принимать соответствующие меры.

Орбан считает, что пришло «время осушить коррупционное болото» в Европейском союзе и добавил, что в настоящее время полиция продолжает обыски у многих чиновников в рамках дела о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу 2022 года в Катаре.