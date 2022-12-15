Боцан-Харченко: Запад выкручивает руки руководству Сербии в Косово

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что коллективный Запад выкручивает руки руководству Сербии в Косово.

15 декабря информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко прокомментировал состоявшиеся встречи в Белграде и Приштине западных посланников, которые якобы пытаются найти развязки нынешней эскалации ситуации в Косово.

Боцан-Харченко отметил, что «приштинская верхушка открыто и вызывающе продолжает линию на взятие под контроль северной сербонаселенной части края», пока Запад бездействует, стремясь «выкручивать руки Белграду».