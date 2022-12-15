Зеленский: возврат к границам 24 февраля не будет означать завершения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил, что в случае возвращения к границам 24 февраля конфликт не завершится.

По его словам, никто сейчас не знает, как должны выглядеть гарантии безопасности, поэтому прекращение конфликта в такой ситуации невозможно.

Она напомнил, что Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от ядерного оружия в обмен на гарантии. Но они не сработали.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина столкнулась с последствиями этих решений. Он поблагодарил союзников, но отметил, что именно его страна платит высокую цену.