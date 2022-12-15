Белый дом: Россию невозможно исключить из Совбеза ООН

Согласно официальному сообщению Белого дома, в США считают невозможным изменение правил ООН для исключения России из Совета безопасности этой организации.

Ранее американские конгрессмены Уилсон и Коэн предложили Джо Байдену добиться исключения РФ из Совбеза ООН.

Свой призыв они объяснили тем, что российская спецоперация нарушает принципы и цели организации.

До этого такое же предложение озвучил президент Украины Владимир Зеленский.