Белый дом: Россию невозможно исключить из Совбеза ООН
2022-12-15 23:43
Согласно официальному сообщению Белого дома, в США считают невозможным изменение правил ООН для исключения России из Совета безопасности этой организации.
Ранее американские конгрессмены Уилсон и Коэн предложили Джо Байдену добиться исключения РФ из Совбеза ООН.
Свой призыв они объяснили тем, что российская спецоперация нарушает принципы и цели организации.
До этого такое же предложение озвучил президент Украины Владимир Зеленский.
Опубликовано: Светлана Репина