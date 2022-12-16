Китай оспаривает экспортный контроль США в отношении чипов через ВТО

Пресс-служба Всемирной торговой организации сообщает, что Китай обратился в ВТО для урегулирования спора с США по поводу экспортного контроля.

Китайская сторона заинтересована в консультациях ВТО в рамках оспаривания мер, принятых США в отношении передовых чипов.

Китай намерен доказать, что такие меры противоречат правилам ВТО. Если на этом этапе спор не будет урегулирован, КНР привлечет панель арбитров.

Ранее Китай призвал ВТО выступить против Соединенных Штатов, поскольку они не соблюдают международные правила.